Жителей Крыма предупредили о коварстве льда

Главное управление МЧС Украины в Крыму предупреждает жителей полуострова об опасности выхода на лед.

«Сейчас ледяная стихия является большим соблазном и большой опасностью. Она грозит, прежде всего, рыбакам-любителям, которые часто не заботятся о безопасности. Опасности подвергаются и те, кто использует лед водоемов как тротуар, перебегая с берега на берег по замерзшей воде, а также те, кто выезжает на лед на машинах», - говорится в сообщении крымского управления МЧС.

Спасатели отмечают, что самым опасным является так называемый «мутный» лед. «Его большую часть составляет примороженный снег, поэтому толщина такого льда вовсе не говорит о его прочности», - отмечается в сообщении.

Также опасен лед вблизи берега - там, где растут трава, кустарник. «В этих местах лед становится более хрупким, часто не выдерживает веса человека», - говорят спасатели.

«Не ступайте на лед, в прочности которого не уверены. Не отпускайте детей на лед! Не подвергайте себя неоправданному риску!», - просят крымчан бойцы МЧС.