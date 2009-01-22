Выставка об УПА открылась в Крыму

Выставка «Украинская повстанческая армия – история непокоренных» открылась в Крыму, в помещении Главного управления Службы безопасности в автономии.

Основная цель мероприятия – ознакомление крымчан с историей становления украинской государственности в первой половине ХХ столетия и деятельностью УПА.

Как сообщает пресс-служба СБУ, выставка основана на рассекреченных ранее документальных материалах о деятельности участников освободительного движения времен Второй мировой войны. Кроме основных экспонатов, в экспозиции представлены документальные материалы из архива крымского управления СБУ и крымские издания, посвященные этой тематике.

«Посетители выставки выразили благодарность ее организаторам за возможность ознакомиться с ранее неизвестными страницами истории Украины, которые замалчивались коммунистическим режимом», – отмечает СБУ.

Пресс-служба Службы безопасности также отметила, что представители научных и образовательных организаций высказались за необходимость расширения подобных мероприятий, в первую очередь – в образовательных учреждениях.