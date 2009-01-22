В Ялте пройдет тур для 25 ведущих туристических операторов Европы

Специальный тур для 25 ведущих туристических операторов Европы пройдет в Ялте со 2 по 5 апреля.

Такая договоренность была достигнута представителями Крымского центра развития туризма во время туристической ярмарки в Вене, сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

По словам директора центра развития туризма Николая ТЕРЕЩЕНКО, на участие в этом туре уже «стоит очередь».

Кроме того, в конце апреля в Ялту приедут туроператоры из Германии. В октябре прошлого года Крымский центр развития туризма при поддержке ялтинской мэрии уже проводил подобный тур. «Это дало увеличение тургрупп из Германии, приезжающих в Ялту. Так что есть надежда, что такой тур этого года уже с участием новых туроператоров поможет Ялте достойно провести курортный сезон-2009», – отметили в мэрии.

Еще один итог Венской ярмарки – договоренности с одним из дочерних предприятий украинских авиалиний о скидках на билеты для туроператоров и туристических групп, прибывающих в Ялту. «Вообще, вопрос о стоимости билетов – один из самых основных для развития туристического бизнеса в Крыму и Украине. Например, на турецких авиалиниях стоимость билетов в два раза ниже, чем на украинских. Но этот вопрос можно решить только на государственном уровне», – заявили в ялтинской мэрии.