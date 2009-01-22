Еще один ялтинский мальчик выстрелил в себя из пистолета

В Ялте мальчик, 2003 года рождения, во время игры ранил себя из пневматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, инцидент произошел накануне

«Мальчик во время игры с отцом выстрелил себе в шею из пневматического пистолета», – говорится в сообщении МЧС.

Ребенка с диагнозом «проникающее ранение в шею» доставили в хирургическое детское отделение Ливадийской больницы. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 9 января в Ялте 12-летний мальчик во время игры с другими детьми выстрелил себе в висок из пневматического пистолета и был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.