Истребители пятого поколения будут испытывать над Черным море

Морской полигон для испытания боевого самолета пятого поколения, который создается в России, должен быть построен в акватории Черного моря, примыкающей к Краснодарскому краю.

Об этом заявил вице-премьер России Сергей ИВАНОВ, курирующий выполнение государственных программ вооружения.

На совещании военно-промышленной комиссии при российском правительстве принято решение о создании нового полигона для боевых самолетов, где будут испытывать оружие по морским целям, сообщил журналистам вице-премьер.

Окончательно место выберет Минобороны России, однако, как подчеркнул вице-премьер, "создавать его на побережье Украины мы не будем".