Истребители пятого поколения будут испытывать над Черным море
01:07, 22 января 2009Крым
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Где построить полигон...
Морской полигон для испытания боевого самолета пятого поколения, который создается в России, должен быть построен в акватории Черного моря, примыкающей к Краснодарскому краю.
Об этом заявил вице-премьер России Сергей ИВАНОВ, курирующий выполнение государственных программ вооружения.
На совещании военно-промышленной комиссии при российском правительстве принято решение о создании нового полигона для боевых самолетов, где будут испытывать оружие по морским целям, сообщил журналистам вице-премьер.
Окончательно место выберет Минобороны России, однако, как подчеркнул вице-премьер, "создавать его на побережье Украины мы не будем".
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