В четверг в Крыму до 10° тепла

В четверг в Крыму без осадков, местами - туман, ночью и утром гололедица.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 22 января на Крымском полуострове температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с.

В пятницу, 23 января, в Крыму ночью без существенных осадков, днем возможен дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.