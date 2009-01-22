В четверг в Крыму до 10° тепла
00:34, 22 января 2009Крым
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Порывы ветра до 20 м/с
В четверг в Крыму без осадков, местами - туман, ночью и утром гололедица.
Как сообщили в Укргидрометцентре, 22 января на Крымском полуострове температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с.
В пятницу, 23 января, в Крыму ночью без существенных осадков, днем возможен дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
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