В Севастополе помолятся за Украину

22 января - в День Соборности Украины - в церквях и храмах Севастополя пройдут торжественные богослужения, сообщает отдел по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации.

Торжества 22 января начнутся в Севастополе с возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Леси Украинки, после в Севастопольском центре культуры и искусства пройдет собрание по случаю празднования Дня Соборности Украины.

В воинских подразделениях Военно-морских сил Украины, в учебных заведениях города состоятся тематические беседы. "Младшие школьники и дошколята примут участие в выставках и конкурсах творческих работ детского рисунка", - уточнили в пресс-службе администрации Севастополя.

Во всех высших учебных заведениях Севастополя сейчас проводятся посвященные Дню Соборности Украины тематические научно-практические конференции, круглые столы, семинары, другие просветительские мероприятия.