Спецбилет туриста предлагает ввести в Ялте первый вице-мэр

Первый заместитель мэра Ялты Геннадий ДОБКИН предлагает ввести специальный билет туриста, который бы давал скидку при посещении музеев, ресторанов, магазинов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после посещения туристической ярмарки в Вене Г.ДОБКИН заявил, что в сфере туризма Австрии есть несколько моментов, которые хорошо было бы применить в Ялте.

«Например, специальный билет туриста, где на трое суток предусмотрена минимальная стоимость за пользование всеми видами общественного транспорта плюс купоны с солидными скидками на посещение музеев, ресторанов, кафе, магазинов. Несколько лет назад я уже вносил предложение применить такую систему в Ялте, и многие предприниматели готовы были поучаствовать и предоставить скидки. Сейчас буду еще раз вносить такое предложение. Это поможет нам в более полном объеме собирать курортный сбор – при регистрации и уплате сбора неорганизованные отдыхающие смогут приобрести такие билеты туриста», – отметил Г.ДОБКИН.

Помимо этого, он заявил, что в Европе интересуются ялтинским курортом. «У нас хотят отдыхать», – сказал первый вице-мэр Ялты.

При этом Г.ДОБКИН добавил: Крыму есть чему поучиться у его основных конкурентов. «Оформление стенда туристической отрасли Турции равен приблизительно всему годовому бюджету Министерства курортов и туризма Крыма! Они (конкуренты) вкладывают деньги в рекламу и получают отдачу», – отметил первый заместитель ялтинского мэра.