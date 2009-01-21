Феодосийская земля подорожала более чем в 3 раза

В Феодосии проводится новая нормативная денежная оценка земли, сообщил заместитель начальника Феодосийского городского управления земельных ресурсов Игорь ГАЛЬПЕРИН.

По его информации, согласно новой оценке, разработанной Государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов и утвержденной сессией горсовета 29 августа 2008 года, стоимость земли в городе увеличилась более чем в 3 раза – с 67,2 грн/кв. метр до 218,3 грн/кв. метр в год. «С введением новой денежной оценки земли планируется рост поступлений в бюджет в два раза», – отметил замначальника горуправления земресурсов.

По его данным, денежная оценка уже выполнена на 4,7 тысячах гектаров. Ее планируют завершить в ближайшее время.

Как отметил И.ГАЛЬПЕРИН, последняя денежная оценка в Феодосии проводилась в 1997 году. Ее действие завершилось в октябре 2008 года, сообщает Центр журналистских расследований