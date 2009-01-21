Крыму пора ставить курортнику памятник?

Памятник курортнику предлагают установить на железнодорожном вокзале Симферополя представители туристических фирм.

Как сообщили в пресс-центре симферопольской мэрии, с предложением установить такой памятник директор информационно-маркетинговой фирмы "Курорты Крыма" Александр БУРДОНОВ обратился к мэру Геннадию БАБЕНКО в ходе круглого стола с участием субъектов туристической деятельности по вопросу подготовки к 225-летию Симферополя.

По словам А.БУРДОНОВА, руководство туристических фирм готово собрать средства на изготовление памятника курортнику, а Симферополь со своей стороны должен договориться с руководством вокзала о выделении земли под памятник. "Там нужен всего один квадратный метр", - отметил директор информационно-маркетинговой фирмы. Он считает, что эффект от памятника "будет потрясающий". "Каждый турист будет фотографироваться рядом с памятником и увозить с собой фотографии, а это бесплатное миллионное тиражирование рекламы Симферополя", - заявил представитель турбизнеса.

Как известно, Симферополь называют "воротами Крыма".

Симферополь празднует День города в начале июня.