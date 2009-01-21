Экономия бюджета + инвестиции в энергосбережение

Основными антикризисными мерами в Севастополе должны стать максимальная экономия бюджетных средств и привлечение инвестиций в энергосбережение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ.

«В связи с тяжелой ситуацией в Украине по наполнению бюджета, бюджета Пенсионного фонда должен быть включен режим максимальной экономии бюджетных средств, а основные усилия направлены на привлечение инвестиций в энергосбережение», - сказал он.

По мнению В.САРАТОВА, «поскольку государство заявило о готовности стать гарантом при реализации инвестиционных проектов в регионах и заложило с этой целью 37 млрд. грн., Севастополь может претендовать на такие инвестиции для программы теплообеспечения».

Для этого, по словам председателя горсовета, «надо сегодня доказать правительству важность принятой Севастополем программы децентрализации теплоснабжения (как сообщал УНИАН, такая региональная программа утверждена в Севастополе в конце прошлого года) и необходимость вложения средств, которые сегодня определены для всей Украины, потому что не использование такой возможности в условиях кризиса ставит под угрозу срыва выполнение программы теплоснабжения города».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года городской совет Севастополя утвердил региональную программу модернизации коммунальной теплоэнергетики на 2009-2012 годы. Программа предусматривает умеренную децентрализацию существующей системы централизованного теплоснабжения и применение современных энерго- и ресурсосберегающих технологий.