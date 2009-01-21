300 крымских татар требовали землю

Крымские татары – участники так называемых «полян протеста» – пикетировали сегодня Представительство Президента Украины в Крыму с требованием решить их земельные проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным правоохранителей, в акции приняли участие около 300 человек.

Пикетчики обвинили власти в невыполнении указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о дополнительных мерах по обеспечению прав граждан, проживающих на территории крымской автономии, на землю. В частности, участники акции заявили об отсутствии реальных шагов по выделению репатриантам земучастков под индивидуальную жилищную застройку. Кроме того, пикетчики просили Президента пресечь попытки «недругов Украины» дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Участники «полян протеста» передали в крымское представительство Президента обращение к В.ЮЩЕНКО.

С членами инициативной группы из числа митингуюших встретился заместитель Постоянного Представителя главы украинского государства в Крыму Богдан ДУБАС. После встречи Б.ДУБАС выступил перед пикетчиками, заверив их, что Представительство Президента в Крыму будет поддерживать стремление граждан отстаивать свои права на получение земельных участков, при этом особо подчеркнул, что процесс должен проходить исключительно в рамках действующего законодательства.

Меджлис крымских татар не является организатором сегодняшней акции в Симферополе, сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Меджлиса Лиля МУСЛИМОВА.

Напомним, по официальным данным, площадь самозахватов в Крыму составляет 1300 гектаров.