Севастополь передал в аренду под храмы 5 земучастков

Севастопольский городской совет за последние несколько лет передал в аренду религиозным общинам и организациям 5 земельных участков под строительство и обслуживание православных храмов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ.

В частности, по его информации, земельные участки в арендное пользование получили община Святого праведного воина Федора Ушакова, религиозная община во имя Святого страстотерпца Царя Николая II, религиозная организация «Религиозное Всесвятское общество Украинской православной церкви Московской Патриархии», церковно-приходская община Святителя Николая, а также религиозная община во имя Святого исповедника Романа Украинской православной церкви.

В.САРАТОВ добавил, что еще по одному участку (для религиозной общины во имя иконы Божией Матери «Блаженное чрево. В родах помощница») площадью 0,17 га горсовет дал согласие на разработку проекта землеустройства. Храм планируется построить неподалеку от родильного дома №1.