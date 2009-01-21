Память Ленина почтили крымские коммунисты на акции в Симферополе

Крымские коммунисты сегодня на площади Ленина в центре Симферополя провели памятную акцию в связи с 85-ой годовщиной со дня смерти основателя советского государства Владимира Ленина.

Как сообщает пресс-служба Крымского республиканского комитета Компартии Украины, коммунисты Крыма во главе со своим лидером, народным депутатом Леонидом ГРАЧОМ возложили цветы к памятнику Ленина и почтили основателя советского государства минутой молчания.

Л.ГРАЧ подчеркнул, что в народе «не только жива память о вожде мирового пролетариата, создателе первого советского социалистического государства, но есть абсолютная уверенность в том, что ленинские идеи вновь расцветут».

«Вне всякого сомнения, идеи Ленина, идеи социализма – это идеи будущего», – считает главный коммунист Крыма.