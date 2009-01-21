В Крыму против возобновления рекламы табака и алкоголя

Коалиция «Крым без табачного дыма», в которую входят медики и экологи, выступает решительно против возобновления визуальной рекламы табака и алкоголя.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии коалиции в связи с подготовленным группой депутатов Верховной Рады Украины законопроектом о внесении поправок к действующеми Закону «О рекламе».

«Коалиция «Крым без табачного дыма» решительно против введения поправки об отсрочке ограничений, которая может стать еще одной каплей в чашу спаивания нации и подсаживания ее на «легкие» наркотики. Мы против того, чтобы нашим детям с раннего возраста настойчиво внедряли мысль, что пить – это модно, а курить – еще моднее», – подчеркивается в комментарии.

В Антитабачной коалиции Крыма говорят, что «потраченные на рекламу деньги должны вернуться с прибылью», а это возможно «только при условии вовлечения в употребление алкогольных и табачных изделий подростков, которые заменят умерших от этой продукции».

Коалиция «Крым без табачного дыма» также заявляет, что «реклама алкоголя и табака является малокреативной, поскольку используются зачастую варианты рекламы международных марок». «Работы немного, стимулов для развития мало, а денег прилично. И сейчас эта маленькая группа рекламных агентств, которые способны рекламировать только табак и алкоголь, навязывают свою мысль депутатам от имени всех рекламистов. Опыт других стран показывает, что запрет табачной и алкогольной рекламы на самом деле является стимулом для развития рекламной отрасли», – добавили в Антитабачной коалиции Крыма.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года ряд народных депутатов внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)».

Законопроектом предлагается временно – до 1 января 2010 года – остановить действие абзаца второго части первой статьи 5 действующего Закона Украины «О рекламе», положениями которого запрещается в телепередачах приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре – производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг.

Также, в соответствии с положениями проекта, временно до 1 января 2010 года предлагается остановить действие абзаца восьмого части первой и абзаца восьмого части второй статьи 22 Закона «О рекламе», в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.

20 января народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Единый центр» Леся ОРОБЕЦ заявила, что авторы проекта откровенно защищают бизнес-интересы, между тем как «цена вопроса – возобновление в сфере рекламного бизнеса вакханалии по подсаживанию на табачную и алкогольную иглу украинских подростков еще и на протяжении 2009 года».

Народный депутат Украины от Партии регионов, один из авторов законопроекта относительно поправок к Закону «О рекламе» Эдуард ПРУТНИК считает, что предусмотренное этим проектом возобновление визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий даст возможность выжить телевизионной индустрии.