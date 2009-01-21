В Крыму - 5 новых прокуроров

Приказ Александра Медведько

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил новых прокуроров в ряде городов и районов Крыма. Как сегодня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, приказами О.МЕДВЕДЬКО прокурором Керчи назначен Александр ШИГОНИН, прокурором Евпатории - Олег МАХНЕВ, прокурором Нижнегорского района Крыма - Александр МОГОРИЧЕВ. Кроме того, приказами главы ГПУ прокурором Киевского района Симферополя назначен Александр ОСИПЕНКО, а Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором - Максим БАЛАХОНОВ. Прокуры были назначены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter