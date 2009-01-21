В Крыму - 5 новых прокуроров
13:20, 21 января 2009Крым
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Приказ Александра Медведько
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил новых прокуроров в ряде городов и районов Крыма.
Как сегодня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, приказами О.МЕДВЕДЬКО прокурором Керчи назначен Александр ШИГОНИН, прокурором Евпатории - Олег МАХНЕВ, прокурором Нижнегорского района Крыма - Александр МОГОРИЧЕВ.
Кроме того, приказами главы ГПУ прокурором Киевского района Симферополя назначен Александр ОСИПЕНКО, а Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором - Максим БАЛАХОНОВ.
Прокуры были назначены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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