В Крыму - 5 новых прокуроров

13:20, 21 января 2009
Крым
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Приказ Александра Медведько

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил новых прокуроров в ряде городов и районов Крыма.

Как сегодня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, приказами О.МЕДВЕДЬКО прокурором Керчи назначен Александр ШИГОНИН, прокурором Евпатории - Олег МАХНЕВ, прокурором Нижнегорского района Крыма - Александр МОГОРИЧЕВ. 

Кроме того, приказами главы ГПУ прокурором Киевского района Симферополя назначен Александр ОСИПЕНКО, а Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором - Максим БАЛАХОНОВ. 

Прокуры были назначены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

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