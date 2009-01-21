Предложения в проект устава Ялты теперь можно внести и в Интернете

Предложения в проект Устава Ялты принимают теперь и в Интернете - по адресу www.ustav-yalta.org.

Как сообщает Информационно-разъяснительная группа, на новом Интернет-ресурсе дается полное освещение работ по разработке проекта, его цели и задачи, опросы общественного мнения и т.д. "Для интересующихся приводятся методические пособия, специалисты отвечают на вопросы, приводятся публикации СМИ о проекте. Здесь же можно познакомиться с сочинениями старшеклассников о том, как должна развиваться Ялта", – говорится в сообщении.

Все разделы ресурса постоянно обновляются. "При этом особенностью нового сайта является возможность ялтинцев делать свои предложения в проект, не выходя из-за компьютера. Для этого открыты разделы: "комментарии" – любые комментарии по всем разделам сайта, "наши предложения" – предложения в проект Устава. В феврале откроется раздел "лидеры мнений" – о мнении ялтинцев узнают все посетители сайта и определят лидера мнений", – отмечает Информационно-разъяснительная группа.

Кроме того, на портале размещены законы, на основании которых пишется «ялтинская конституция», статьи ялтинцев об истории региона и его будущем.

Напомним, по инициативе мэра Ялта Сергея БРАЙКО начата разработка проекта Устава территориальной громады Ялты. Устав будет писаться для территориальной громады двух городов и семи поселков – всей Большой Ялты; впервые в Украине Устав будет приниматься на референдуме.