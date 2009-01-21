«Таврию» покинул защитник

31-летний защитник Дмитрий НАЗАРОВ покинул симферопольскую футбольную команду «Таврия».

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия», футболисту, переставшему попадать в основной состав команды после прихода на должность тренера Сергея ПУЧКОВА, по взаимной договоренности с клубом предоставлен статус свободного агента.

Д.НАЗАРОВ – воспитанник клубной школы «Таврии». Выступал за эту команду в течение девяти лет (с 1994 по 2002 годы), вернулся в нее в феврале прошлого года по приглашению тогдашнего коуча крымчан Михаила ФОМЕНКО.

В общей сложности футболист провел за симферопольский клуб в чемпионатах страны 140 матчей, в которых отметился одним точным ударом.