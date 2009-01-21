Феодосийцы остались без воды

В Феодосии около 30 тысяч человек остались без воды из-за аварии на канализационно-очистительных сооружениях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, вследствие долговременной эксплуатации и износа конструкций 20 января вышел из строя один из двух первичных отстойников.

В связи с этим частично ограничена подача воды жителям Крымского и Челноковского массивов, а также части центрального района города, где проживают около 30 тысяч человек.

Аварийно-восстановительные работы проводят бригады городского водопроводно-канализационного хозяйства. Ситуация находится под контролем крымского управления МЧС.