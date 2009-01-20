Ющенко считает проигрышем газовые договоренности с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет проигрышем газовые договоренности с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что цена на газ для Украины будет такой, как заявил «Газпром», - 360 долларов за тысячу кубометров.

Президент выразил удивление по поводу такой цены, сказав, что сегодня соответствующую цену нельзя найти в Европе. В частности он напомнил, что цена на газ для Германии составляет 280 долларов.

Более того, В.ЮЩЕНКО отметил, что базовой на первый квартал в этом году бралась цена 450 долларов, и от этой цифры отчислялась скидка 20%.

Президент выразил мнение, что это будет знаковым компонентом, который будет определять стоимость газа и на следующие 10 лет.

«Поэтому я сказал бы, что закладка базовой цены в 450 – это явный проигрыш», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что в соответствии с договоренностями цена на транзит газа по территории Украины не растет пропорционально к цене на газ. Он считает, что либерализация цены на газ и оставление цены на транзит на действующем уровне не позволяют говорить об экономике, тем более, что 80% цены транзита составляет цена газа.

Поэтому, по его мнению, Украина, не повысив пропорционально цену на транзит, потеряла те 20%, которые выиграла в цене на газ.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что если верить заявлениям правительства, что цена на газ в среднем за год будет составлять 228 долл., то в четвертом квартале газ должен стоить 132 долл.

«Всем понятно, что такой цены не будет», - сказал Президент.

Поэтому, сказал он, эксперты провели анализ этих договоренностей и предложили шаги по минимизации их негативных последствий для экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Как сообщали сегодня, 20 января, в управлении информации ОАО «Газпром», в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет изменяться по формуле ежеквартально.

По словам председателя «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. кубометров газа.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.