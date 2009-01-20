В Севастополе таки повысили тарифы на тепло и воду

Городской совет Севастополя принял решение о повышении тарифов на коммунальные услуги для категории «прочие потребители».

Как пояснил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО, к категории «прочие» относятся все потребители, кроме населения – объекты министерств здравоохранения, образования, культуры, юстиции, внутренних дел, обороны, Военно-морские силы Украины и Черноморский флот России, промышленные предприятия, предприятия торговли, сферы услуг и т.д.

Отдел по делам прессы и информации горгосадминистрации Севастополя сообщает, что пересмотрены в сторону увеличения действующие тарифы на водо- и теплоснабжение.

«Это уменьшит убыточность коммунальных предприятий города на 12%, соответственно снизив нагрузку на городской бюджет на сумму около 40 млн. грн. Для сравнения достаточно сказать, что дотация коммунальных предприятий города из местного бюджета в 2008 году составила около 135 млн. грн., включая 20 млн. грн. на погашение кредита, взятого предприятием для погашения долгов за энергоносители. Конечно, в 2009 году, в связи с ростом цен, эта цифра увеличится, и все же 40 млн. грн. – сумма очень весомая как для коммунальщиков, так и для городского бюджета», – считает В.ХИБУЧЕНКО.