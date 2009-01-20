Прокуратура Крыма за год возместила государству 51,6 млн грн

Органы прокуратуры Крыма возместили 51,6 млн. грн. государству в результате проведенных в 2008 году проверок в сфере защиты финансово-экономических интересов страны (в 2007 году было возмещено 45 миллионов).

Как сообщает сегодня пресс-служба надзорного ведомства, наибольшие суммы возмещенных мерами прокурорского реагирования средств – в сфере топливно-энергетического комплекса (24,5 млн. грн.) и налогообложения (12,8 млн. грн.).

В 2008 году органами прокуратуры Крыма опротестовано 275 незаконных решений чиновников и контролеров, которыми нарушались экономические интересы государства. С целью устранения нарушений законодательства внесено 1050 представлений и предписаний, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 1312 должностных лиц.

Всего по фактам выявленных нарушений законодательства в сфере экономики прокуратурой возбуждено 384 уголовных дела, из которых 287 расследованы и направлены в суд. Больше всего преступлений выявлено в бюджетной сфере (72 уголовных дела), в сфере защиты государственной и коммунальной собственности (66), банковской системе (58). В банковской системе зафиксировано в два раза больше преступлений по сравнению с 2007 годом, когда было возбуждено 24 уголовных дела.

Среди наиболее распространенных преступлений – предоставление недостоверной информации с целью получения кредитов и выдача заведомо ложных заключений о возможности выдачи займов, присвоение средств работниками банковских учреждений.

Традиционно лидируют в списке экономических преступлений уголовно-наказуемые деяния, совершенные в бюджетной сфере. В 2008 году органами прокуратуры Крыма возбуждено 72 уголовных дела по фактам присвоения, растраты и нецелевого использования средств бюджета.