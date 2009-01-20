Регионалы нарисовали будущее: голодные люди, холод и безнадёга

Партия регионов оценивает газовые переговоры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москве “как полное предательство украинских национальных интересов”.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном агентству УНИАН.

Партия регионов требует от правительства “немедленного официального обнародования цены на газ, которую должны будут платить в этом году предприятия и отдельные потребители в Украине”.

В заявлении отмечается, что сокрытие настоящих результатов газовых переговоров в Москве свидетельствует о “попытке правительства ТИМОШЕНКО в очередной раз обмануть народ, закамуфлировать свой провал в Москве и убедить общественность, что поражение правительства, которое привезло из Москвы цену на газ вдвое большую, чем мы имели в прошлом году, это в действительности не позорный провал, а чуть ли ни победа”.

В заявлении говорится, что в ходе переговоров с Россией о поставках газа и его транзите правительство “не смогло отстоять национальные интересы Украины”. “360 долларов за тысячу кубометров газа, которые, по словам руководителя «Газпрома» и по сообщениям западных СМИ, будет платить за газ Украина в этом году, – это полная катастрофа для всей отечественной промышленности”, заявляет Партия регионов.

Авторы заявления считают, что это приведет к остановке предприятий, массовой безработице и ко всем вытекающим отсюда последствиям – «крайняя бедность, голодные люди, холод и безнадежность во всем государстве”.

В заявлении говорится, что “провал ТИМОШЕНКО в Москве означает также печальную перспективу для геополитических интересов нашего государства”, поскольку речь идет об утрате Украиной статуса “стратегического партнера России”, потому что наше государство “вынуждено покупать газ по одной из самых высоких цен в Европе”, и при этом еще правительство Украины “оставило самую низкую цену транзита газа в Европе”.

“Это свидетельствует о непрофессионализме власти и слабости ее позиций на переговорах с Россией”, говорится в заявлении.

В Партии регионов считают, что “такие невыгодные для Украины условия обеспечения газом и его транзита наталкивают на выводы о наличии теневых и еще неизвестных нам интересов правительства в газовой сфере”.

Как отмечается в заявлении, результаты переговоров с Россией свидетельствуют об “однозначном поражении и капитуляции правительства ТИМОШЕНКО”. “За семнадцать лет Независимости еще никто так не предавал интересы Украины”, а “Юлия ТИМОШЕНКО проиграла Москве все, что только можно было проиграть, и сделала народ Украины заложником своей провальной экономической политики”, заявляет Партия регионов.