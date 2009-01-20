Проект о восстановлении топонимики Крыма советуют доработать

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует парламенту направить на доработку законопроект народного депутата Олеся ДОНИЯ (фракции «Наша Украина-Народная самооборона») «О восстановлении исторической топонимики Автономной Республики Крым».

Как сообщает пресс-служба ВР, по мнению членов комитета, законопроект внесен без соответствующего представления крымского парламента, решений местных советов автономии, расчетов необходимых финансовых затрат.

Кроме того, подчеркнули члены комитета, наименование и переименовывание населенных пунктов должно осуществляться с учетом общегосударственных интересов, а также географических, исторических, национальных, бытовых и других местных условий.

Также нардепы акцентировали внимание на том, что решения о переименовании населенных пунктов должны приниматься с обязательным учетом мнения проживающих там граждан.

***Законопроектом предлагается вернуть прежние исторические названия населенным пунктам Крыма, которые были изменены в период с 1944 по 1948 годы.