Дело крымских сепаратистов передано в суд

Служба безопасности Украины передала в суд уголовное дело в отношении активистов Народного фронта "Севастополь – Крым – Россия" по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба СБУ.

"19 января завершено досудебное следствие и в установленном порядке направленно в суд с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению двух активистов нелегализованного в нашей стране объединения "Народный фронт "Севастополь – Крым – Россия", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Отметим, что данная статья предусматривает заключение на срок до 5 лет.

Напомним, ранее координатор организации "Народный фронт "Севастополь – Крым – Россия" Валерий ПОДЪЯЧИЙ заявил УНИАН, что виновным он себя не считает. При этом В.ПОДЪЯЧИЙ пообещал продолжить борьбу "за воссоединение Крыма с Россией".