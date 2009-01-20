Ялта признает, что курортный сезон 2009 года будет так себе
Но надежды не теряет
Мэрия Ялты надеется, что курортный сезон 2009 года удастся провести хотя бы на уровне 2008 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ялтинской мэрии.
Этот курортный сезон не будет очень хорошим, признался мэр Ялты Сергей БРАЙКО, говорится в сообщении. «Тенденцию к снижению количества отдыхающих показали новогодние праздники – на 9% меньше, чем в прошлом году. Но все-таки надежда остается – провести сезон хотя бы на уровне прошлого года», – отмечает пресс-служба мэрии.
С.БРАЙКО сообщил, что пока Ялта занимается антикризисными мероприятиями, но и о курортном сезоне не забывает. «К сезону готовимся – наша делегация только что вернулась с Венской туристической ярмарки, где ялтинцы были единственными, кто представлял Крым. Интерес там есть и к Ялте, и к Крыму в целом. Готовимся к участию в Берлинской и Московской туристических ярмарках», – сказал мэр Ялты.
По мнению С.БРАЙКО, местные санатории в 2009 году должны постараться не повышать цены. «А мы (власти) постараемся так провести антикризисные мероприятия, чтобы это не повлекло повышения цен на санаторно-курортные услуги. Сегодня самое главное – удержать местный бюджет и консолидированные цены по всему ЮБК, чтобы они не вышли за уровень цен прошлого года», – считает ялтинский мэр.
На Крещение в Ялте по традиции молились за удачный курортный сезон.