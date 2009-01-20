Ялта признает, что курортный сезон 2009 года будет так себе

Мэрия Ялты надеется, что курортный сезон 2009 года удастся провести хотя бы на уровне 2008 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ялтинской мэрии.

Этот курортный сезон не будет очень хорошим, признался мэр Ялты Сергей БРАЙКО, говорится в сообщении. «Тенденцию к снижению количества отдыхающих показали новогодние праздники – на 9% меньше, чем в прошлом году. Но все-таки надежда остается – провести сезон хотя бы на уровне прошлого года», – отмечает пресс-служба мэрии.

С.БРАЙКО сообщил, что пока Ялта занимается антикризисными мероприятиями, но и о курортном сезоне не забывает. «К сезону готовимся – наша делегация только что вернулась с Венской туристической ярмарки, где ялтинцы были единственными, кто представлял Крым. Интерес там есть и к Ялте, и к Крыму в целом. Готовимся к участию в Берлинской и Московской туристических ярмарках», – сказал мэр Ялты.

По мнению С.БРАЙКО, местные санатории в 2009 году должны постараться не повышать цены. «А мы (власти) постараемся так провести антикризисные мероприятия, чтобы это не повлекло повышения цен на санаторно-курортные услуги. Сегодня самое главное – удержать местный бюджет и консолидированные цены по всему ЮБК, чтобы они не вышли за уровень цен прошлого года», – считает ялтинский мэр.

На Крещение в Ялте по традиции молились за удачный курортный сезон.