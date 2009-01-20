Куницын не видит успехов в Крыму за время правления людей Януковича

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что за три года правления Партии регионов в Автономной Республике Крым нет «каких-либо заметных успехов».

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на брифинге на вопрос, как он оценивает социально-экономическую ситуацию в АРК, С.КУНИЦЫН, в частности, отметил: «Я недавно сказал спикеру крымского парламента Анатолию ГРИЦЕНКО (члену Партии регионов – УНИАН) о том, что нынешнее крымское руководство не может похвастаться ни одним сколько-нибудь важным объектом социально-экономического характера, по сравнению с теми, что были введены в эксплуатацию в 2002-2005 годах». По словам С.КУНИЦЫНА, «сейчас положение усугубилось из-за внутриполитического раскола правящей элиты. На мой взгляд, автономия потихонечку теряет свои права, хотя Киев готов платить Крыму за политическую стабильность слишком высокую цену».

Как считает С.КУНИЦЫН, наиболее успешным для полуострова был период с 2001 по 2005 годы: «И не потому, что я тогда работал, а потому, что это был единственный период, когда было взаимопонимание между автономией и Украиной, когда было реализовано 44 инвестиционные региональные программы, когда большинство в Верховном Совете составляло 80-86 из 100 депутатов». По его словам, «это был период, когда парламент и правительство взаимодействовали, и Крым динамично развивался. Тогда были реализованы такие проекты как Керченская паромная переправа, строительство газопровода Джанкой – Керчь и 600 тысяч людей получили газ, о котором мечтали еще в советские времена».

В то же время, по мнению С.КУНИЦЫНА, «в последние годы, при кажущейся стабильности политической, к глубокому сожалению, процессы мирового экономического кризиса и кризиса национального характера (выборы-перевыборы) не минули Крым».