Крыму обещают до 10° тепла

21 января в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура ночью будет 1-6° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья - до 10° мороза, на побережье Крыма - 2-7° тепла; днем - от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, в Крыму и юге Одесской области - 5-10° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в среду облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с.

Температура ночью - 3-5° мороза, днем - 0-2° тепла.