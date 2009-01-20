В поезде «Симферополь - Москва» нашли наркотики
13:28, 20 января 2009Крым
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Собака не зря ест свой хлеб
В пункте контроля «Харьков» во время погранично-таможенного контроля в поезде «Симферополь - Москва» было обнаружено 1 кг 614 граммов наркотиков.
Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь начальника Харьковского пограничного отряда Димитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, наркотики у 35-летнего гражданина Украины помогла обнаружить служебная собака.
Полиэтиленовые пакеты с марихуаной перевозились в межпотолочном пространстве купе вагона. Пассажир и наркотическое вещество переданы в отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил пресс-секретарь.
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