Тимошенко поздравила Крым

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила крымчан с Днем Автономной Республики Крым, который отмечается сегодня, 20 января.

Как сказано в ее поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале, Крым в истории нашего государства занимает особое место.

"Здесь происходили ряд событий всемирного значения, последним из которых стала эпохальная Ялтинская конференция 1945 года, на которой наряду с другими было принято решение об образовании крупнейшей мировой организации суверенных государств – Организации Объединенных Наций”, - отметила, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ветры разных эпох оставили на лице Крыма свои следы. Полуостров и сегодня поражает всех, кто видел его хоть раз, уникальной гармонией исторических и культурных пластов – античного, готского, византийского, крымскотатарского, армянского, греческого, российского, украинского. Полуостров дал стране и миру много имен, которыми мы гордимся, – Иван Айвазовский, Максимилиан Волошин, Лев Голицин, Амет Хан Султан и много других. Наибольшим же вашим сокровищем всегда было и есть то, что крымчанам постоянно хватает мудрости сохранять мир и стабильность", - подчеркнула премьер-министр Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “мы высоко ценим то, что Крыму удается поддерживать гармоничные и конструктивные отношения с центральными органами государственной власти, что подтвердило верность избранному пути в решении важных общественно-политических, правовых, междунациональных и культурных вопросов”.

“Крым как неотъемлемая часть Украины играет чрезвычайно важную роль в политической и социально-экономической жизни страны”, - подчеркнула глава правительства, отметив, что опыт крымской автономии чрезвычайно важен и актуален для дальнейшего становления Украины как демократического государства, обеспечение поступательного движения нашего государства к европейским структурам.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что “высокая духовность, мудрость, трудолюбие, талантливость и патриотизм всех жителей автономии сохранятся и приумножатся нашими потомками”.

Премьер пожелала в этот торжественный день каждому крымчанину достатка и согласия в домах, вдохновение в делах и счастливой судьбы.