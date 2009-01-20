Крымская налоговая конфисковала 65 тысяч тонн песка

Сотрудники налоговой милиции Евпатории выявили в Черноморском районе Крыма факт реализации морского строительного песка без необходимых разрешающих документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, налоговики описали 65 тысяч тонн песка на сумму предварительной оценки более 4,2 млн. грн.

«Продажу песка со склада-площадки одного из предприятий Черноморского района осуществлял частный предприниматель из Харькова. Он работал без патента, получения разрешения на добычу строительного песка, разрешения на размещение объекта торговли, разрешений СЭС и МЧС», - говорится в сообщении налоговой.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.