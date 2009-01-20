Митинг за права Крымской автономии подпортили рыночники

Защитить права Крымской автономии потребовали сегодня участники митинга в Симферополе.

18 лет назад – 20 января 1991 года – состоялся общекрымский референдум, где большинство граждан высказались за восстановление автономного статуса Крыма. 12 февраля 1991 года с учетом волеизъявления граждан Верховный Совет УССР принял закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне. 20 января в Крыму отмечается День Автономной Республики Крым.

«Очень многие за эти 18 лет хотели уничтожить нашу республику, очень многим не нравится, что Автономная республика Крым есть в составе Украины, очень немногим нравится, что у нас есть еще какие-то полномочия, и мы можем защитить свои права. За эти 18 лет мы демонстрировали единство и умело защищались», – заявил на митинге перед зданием крымского парламента лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер автономии Сергей ЦЕКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию по случаю 18-й годовщины воссоздания автономии собрались представители Русской общины Крыма, Партии регионов, Союза молодежи регионов Украины, Блока Витренко «Народная оппозиция», партий «Союз» и «Русский блок». Они держали в руках государственные флаги России, знамена своих общественно-политических сил, Андреевский флаг и транспаранты с лозунгами: «20 января – День Автономной Республики Крым» и «Защитим Крым от произвола украинских чиновников». Митингующие также скандировали: «Севастополь! Крым! Россия!» и «Украина, Россия, Белоруссия – единство!». В ходе акции было озвучено поздравление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с Днем АРК.

Митингующие заявили «о твердом намерении бороться за укрепление суверенитета Республики Крым». «Республика Крым, являясь плацдармом для русских и пророссийских сил Украины, никогда не примет натовской военно-политической доктрины и будет всегда стремиться к восстановлению полномасштабного государственно-политического Союза Украины с Российской Федерацией», – подчеркивается в резолюции митинга.

Рядом с участниками митинга в защиту прав автономии собрались на акцию протеста работающие на рынках предприниматели. Они выступали против инициативы увеличить рыночный сбор. Люди держали транспаранты: «Мы согласны платить аренду, а не поборы», «Малый бизнес – кровеносная система страны», «Хватить сидеть на шее малого бизнеса», кричали «Долой налог!», а некоторые стучали пустыми пластиковыми бутылками.

Повышение суммы, уплачиваемой за торговое место, может привести к закрытию их бизнеса, заявили участники акции. Одна из предпринимательниц заявила корреспонденту УНИАН, что сейчас она платит в день 22 грн. рыночного сбора, а повышение сбора до 60-70 грн. «просто не потянет». Митингующие рыночники пытались перекричать и освистать участников акции за права автономии, а также прорваться через кордон правоохранителей, который разделял две эти акции.

Со своей стороны депутаты Верховной Рады Крыма, участвовавшие в митинге в поддержку автономии, пообещали представителям малого бизнеса заблокировать инициативу официального Киева повысить рыночный сбор.

В двух акциях, по оценкам милиции, приняли участие около тысячи человек.