Работник суда подделал решение и получил квартиру в Крыму

В Крыму правоохранители задержали работника суда, который в апреле 2008 года подделал решение суда о признании права собственности на квартиру умершего (квартира должна была перейти в коммунальную собственность поселкового совета).

В дальнейшем, благодаря этому решению, работник суда получил право собственности на квартиру, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В результате противоправных действий поссовету нанесены убытки на сумму свыше 227 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).