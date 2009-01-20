Юноша погиб от взрыва неизвестного устройства в Крыму

В Крыму обнаружено тело молодого человека, 1991 года рождения, который предположительно погиб от взрыва неизвестного взрывного устройства.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, тело юноши было обнаружено в гараже частной усадьбы в одном из крымских поселков.

По данному факту проводится расследование.