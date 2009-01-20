Юноша погиб от взрыва неизвестного устройства в Крыму
10:09, 20 января 2009Крым
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Проводится расследование
В Крыму обнаружено тело молодого человека, 1991 года рождения, который предположительно погиб от взрыва неизвестного взрывного устройства.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, тело юноши было обнаружено в гараже частной усадьбы в одном из крымских поселков.
По данному факту проводится расследование.
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