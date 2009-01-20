Пункты базирования кораблей ВМФ за рубежом не заменят Севастополь

Создание пунктов базирования кораблей Военно-Морского флота РФ за рубежом не заменит для России главную военно-морскую базу Черноморского флота Севастополь.

Об этом заявили сегодня сразу три бывших командующих ЧФ, передает РИА «Новости», отмечая, что в последнее время в российских СМИ циркулируют сообщения о планах России создать за рубежом пункты базирования кораблей ВМФ РФ. В частности, назывались такие страны, как Сирия (Тартус), Йемен (Сокотра), Ливия (Триполи), Вьетнам (Камрань) и другие. Между тем в 2017 году завершается срок аренды Россией для Черноморского флота военно-морской базы в Севастополе.

”Даже десять тартусов или камраней не заменят Военно-морскому флоту России один Севастополь”, - заявил командующий ЧФ (1996-1998 годы) адмирал Виктор КРАВЧЕНКО, комментируя эти сообщения.

По его словам, базу в Севастополе по своей природе и созданной Россией веками инфраструктуре вообще трудно сравнивать с какими-либо другими военно-морскими базами в мире.

”Севастополь - это уникальная российская база. База - это не только стоянка кораблей, эта вся инфраструктура: и причалы, и боеприпасы, и продовольствие, и дороги, и ремонт, и авиация, и ПВО и так далее”, - сказал адмирал.

В то же время он подчеркнул и важность развития системы базирования российских кораблей за рубежом, в том числе в Средиземном море, особенно в случае принятия решения о нахождении в этом районе соединения кораблей ВМФ России на постоянной основе.

”Для оперативного действия флота в Мировом океане, безусловно, необходимо иметь базы и в других регионах: для Тихоокеанского флота в Камрани и на Сокотре в Йемене, для Северного флота - на Кубе или в Венесуэле”, - сказал адмирал.

Командующий ЧФ (1991-1992 годы) адмирал Игорь КАСАТОНОВ также подчеркнул, что средиземноморское направление является традиционно важным для России. ”В этой связи следует отметить: сирийские базы могут в большой степени способствовать решению российским флотом своих задач. Однако сравнивать возможности Севастополя и, к примеру, Тартуса сложно. Как говорят спортсмены, это базы разных весовых категорий. Тартус Севастополь заменить не может”, - сказал адмирал.

В то же время он отметил важное геополитическое значение региона восточного Средиземноморья. ”Рядом выход в Красное море через Суэцкий канал. Несколько ходовых дней и боевой корабль из этого района через Гибралтар выходит в Атлантический океан, являющийся оперативной зоной Северного и Балтийского флотов. Поэтому базирование в Сирии, безусловно, повышает возможность использование сил флота”, - сказал И.КАСАТОНОВ.

Адмирал Владимир КОМОЕДОВ, который командовал ЧФ в 1998-2002 годах, подчеркнул важность для флота Средиземного и Черного морей как единой морской зоны, в которой находятся такие страны, как Грузия, Кипр, Израиль, Ливия, Сирия, Ливан, бывшая Югославия. ”Российский флот в этом регионе очень важен для обеспечения безопасности России на южных рубежах и для защиты ее экономических и политических интересов”, - сказа адмирал. ”Ключевую роль, безусловно, здесь играет Севастополь, как главная база Черноморского флота. При условии ее сохранения необходимо развивать и Новороссийскую военно-морскую базу, и пункт базирования в Тартусе. Дальше можно думать и о других регионах. Но сначала нужно, чтобы скелет оброс мышцами, и тогда будет ясно, какие и где нам нужно иметь базы в Мировом океане”, - заявил В.КОМОЕДОВ.