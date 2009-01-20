Сегодня – День Автономной Республики Крым

Сегодня, 20 января, отмечается День Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, 18 лет назад – 20 января 1991 года – состоялся общекрымский референдум, он был первым в истории СССР. На референдуме большинство крымчан высказались за восстановление автономного статуса Крыма. 12 февраля 1991 года с учетом волеизъявления граждан Верховный Совет УССР принял закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне.

Президиум Верховной Рады Крыма и Совет министров автономии в поздравлении по случаю Дня АРК отметили: «20 января 1991 года стало точкой отсчета в новейшей истории Крыма. За прошедшие 18 лет республика не только отстояла свой статус, но и убедительно подтвердила свою жизнеспособность, возможность цивилизованного эффективного решения политических и социально-экономических вопросов во имя процветания Крыма».