Крымский налоговик погорел на взятке в 18 тысяч гривен

Оперуполномоченный налоговой милиции Симферополя задержан за получение взятки в 18 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, эти деньги налоговик требовал за непринятие решения по материалам проверки.

Прокуратурой автономии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

16 января по решению суда обвиняемого арестовали: ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Посреднику (физическому лицу), через которого налоговик передавал требования пострадавшему, избрана такая же мера пресечения.