Куницын обещает в суде разобраться с политическими киллерами

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявляет о подготовке иска на принятое Верховной Радой Украины 16 января решение по итогам работы Временной следственной комиссии парламента по Севастополю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Мы готовим иск на решение Верховной Рады Украины. Потому что оно, на наш взгляд, было фальсифицировано ВСК, вместе с народным депутатом Украины Иваном ВЕРНИДУБОВЫМ (председатель ВСК - УНИАН). Хотя бы в той части, что в своих решениях Верховная Рада ссылалась на решения сессии горсовета, которые судом опротестованы и отменены», - сказал С.КУНИЦЫН. (Имеется ввиду признание летом прошлого года судом незаконным решение горсовета о недоверии С.КУНИЦЫНУ, тогда как ВР обратилась к Президенту Украины с требованием выполнить решение сессии - УНИАН).

Также С.КУНИЦЫН назвал доклад ВСК «политическим киллерством».

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада рекомендовала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выполнить решение Севастопольского горсовета о выражении недоверия председателю Севастопольской горгосадминистрации С.КУНИЦЫНУ. Такое решение поддержали 374 народных депутата, приняв соответствующее постановление по результатам предварительного отчета Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств, касающихся нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской ГГА и Севастопольским горсоветом, другими органами исполнительной власти по вопросам земельных отношений, а также относительно служебных злоупотреблений и разворовывания государственных средств при выполнении работ по Программе социально-экономического развития города Севастополя.