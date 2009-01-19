250 млн грн нужно Севастополю на дотацию сферы ЖКХ в 2009 году

Севастополю в 2009 году при нынешних тарифах на услуги жилищно-коммунального хозяйства необходимо будет более 250 млн. грн. на дотацию сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на брифинге.

Он надеется, что на завтрашней сессии горсовет рассмотрит вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги.

«Но даже если эти тарифы будут доведены до экономически обоснованных, это даст нам экономию лишь 27 млн. грн. А у нас «дыра» в 360 млн. грн. при действующих тарифах. Даже минус 27 млн. грн., и минус то, что не даем горячую воду… Все равно нам 250 млн. грн. при действующих тарифах не хватает», - сказал С.КУНИЦЫН. (Ранее он также сообщал, что в 2009 году дотация коммунальному хозяйству на покрытие разницы в тарифах планируется в пределах 40 млн. грн. - УНИАН).

Кроме того, добавил глава администрации, на прошлой неделе на совещании в Кабинете министров Украины премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО «заявила о том, что те регионы, у которых тарифы будут ниже 75% себестоимости, не будут иметь права рассчитывать на дотацию из госбюджета на покрытие разницы в тарифах. А у нас на сегодня себестоимость тарифов ниже 50%».

Как сообщал УНИАН, горадминистрация Севастополя уже несколько раз предлагала горсовету пересмотреть тарифы (в Севастополе тарифы одни из самых низких в Украине) в сторону их увеличения в 2-3 раза, однако депутаты от сессии к сессии не вносят этот вопрос в повестку дня.

Председатель горсовета Валерий САРАТОВ 15 января заяивл, что Севастопольский горсовет намерен сохранить свой мораторий на повышение тарифов для населения, поэтому данный вопрос не будет рассматриваться на предстоящей январской сессии, как это предложила администрация города.