Украина и Россия подписали газовое соглашение на 10 лет

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны договор подписал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, со стороны «Газпрома» - глава правления Алексей МИЛЛЕР.

Цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли.

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Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН после церемонии подписания газовых контрактов.

«В результате напряженных и длительных переговоров достигнуты договоренности по всему комплексу вопросов, связанных с поставками природного газа в Украину и с транзитом российского природного газа в Европу», - сказал В.ПУТИН.

В частности, он отметил, что стороны пошли на встречу друг другу и сделали приемлемые уступки.

«Это касается 20-процентной скидки в 2009 году на поставку газа в Украину и сохранение льготного тарифа прокачки в 2009 году при поставках нашего газа в Европу», - сказал В.ПУТИН.

Он высказал убеждение, что такие договоренности являются оптимальными и полностью соответствуют интересам как России, так и Украины.

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Россия и Украина переходят на рыночные цены в поставках газа с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

По его словам, это позволит нормализовать отношения в газовой сфере на долгосрочную перспективу.

Кроме этого В.ПУТИН отметил, что Украина последняя страна на постсоветском пространстве, которая перешла на рыночные цены.

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Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на пресс-конференции в правительстве России после подписания газовых соглашений.

«Цена, по формуле, которой пользуется Европейский Союз, устанавливается каждый квартал, но Украина в 2009 году, учитывая, что были сильные колебания цен на нефть, установит среднюю цену на год для всех потребителей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Эта цена будет посчитана как средняя по году, и, учитывая, что такой формулой Украина пользуется первый раз, я хотела бы взять хотя бы двое суток для того, чтобы более точно посчитать среднюю цену на газ на 2009 год для потребителей Украины природного газа», - подчеркнула она.

Премьер отметила, что именно на протяжении двух суток будет оглашена среднегодовая цена для потребителей Украины, которая будет действовать с 1 января 2009 года. Она заверила, что эта цена намного ниже, чем предполагали украинские СМИ.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли цена в пределах 230-250 долларов, она сказала, что где-то в этом районе.