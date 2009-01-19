Президент наградил ликвидаторов последствий взрыва в Евпатории

Президент Виктор ЮЩЕНКО за мужество и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в жилом доме в Евпатории, отметил государственными наградами Украины 15 спасателей.

Об этом говорится в указе Президента, опубликованном сегодня на его официальном сайте.

В частности, семь спасателей получили орден «За мужество» III степени, восемь – медаль «За спасенную жизнь».

Среди награжденных - один генерал службы гражданской защиты, два полковника, один подполковник, два капитана и два прапорщика службы гражданской защиты. Глава государства также отметил начальника государственного предприятия «Мобильный спасательный центр МЧС Украины» и шестерых спасателей центра.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. Разрушен первый и второй подъезды дома, пострадал третий. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.