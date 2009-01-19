10% бюджета Севастополя составит субвенция за пребывание ЧФ России

В 2009 году 10% бюджета Севастополя составит государственная субвенция из госбюджета в счет компенсации потерь вследствие пребывания на территории города воинских формирований и учреждений Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на брифинге для журналистов.

По его информации, «предварительно проект бюджета вырисовывается в пределах 1 млрд. 42 млн. грн. Денег в этом бюджете хватает на зарплату, по минимуму - текущее содержание, оплату за энергоносители, хотя на сегодня мы до конца не можем понять, по какой цене будет природный газ».

При этом глава исполнительной власти города сиронизировал, что «на капитальное строительство в бюджете будет выделено аж 1,7 млн. грн. (в 2008 году на капстроительство в бюджете города было выделено в десятки раз больше средств - УНИАН)». Кроме того, как сообщил глава администрации, на капитальное строительство пойдет порядка 20 млн. грн. денег, выделяемых Правительством РФ на социально-экономическое развитие города Севастополя, согласно ранее подписанным межправительственным соглашениям.

«Слава Богу, - сказал С.КУНИЦЫН, - действует Указ Президента Украины, и нам 100 млн. грн. выделяется за базирование в городе ЧФ РФ. Это спасительная для нас соломинка, которая, по крайней мере, позволяет нам удержать ситуацию каким-то образом на плаву. Потому что 100 млн. грн. для нас очень существенны, это 10% бюджета».

По словам С.КУНИЦЫНА, он уже поставил задачу управлениям земельных ресурсов, экономики и финансов «в пределах не менее 100 млн. грн. сформировать программу социально-экономического развития города».