Ющенко не уволит Куницына, думает член ВСК из БЮТ

По мнению представителя временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности властей Севастополя, народного депутата Украины (фракция БЮТ) Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО, Президент Виктор ЮЩЕНКО не последует рекомендации парламента страны уволить Сергея КУНИЦЫНА с должности председателя Севастопольской городской государственной администрации.

«Я думаю, что Президент вряд ли прислушается к выводам парламента по вопросу следственной комиссии, потому что наш Президент вообще ни к чему не прислушивается», — цитирует представителя временной следственной комиссии пресс-служба крымской организации Всеукраинского объединения «Батьківщина».

Вместе с тем, нардеп выразил надежду на то, что в ближайшее время правоохранительные органы отреагируют на озвученную следственной комиссией информацию, особенно касающуюся деятельности администрации Севастополя в сфере земли.

С.ВЕЛИЖАНСКИЙ также заявил, что в Севастополе сегодня фактически сложилось двоевластие. «Горсовет сам по себе, городская администрация сама по себе. Одни подчиняются администрации Президента, другие являются органом местного самоуправления. И, конечно, это в полной мере разбалансирует деятельность органов власти в городе Севастополе», — сказал бютовец.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада рекомендовала Президенту выполнить решение Севастопольского горсовета о выражении недоверия председателю Севастопольской горгосадминистрации С.КУНИЦЫНУ. Такое решение поддержали 374 народных депутата, приняв соответствующее постановление по результатам предварительного отчета Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств, касающихся нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской ГГА и Севастопольским горсоветом, другими органами исполнительной власти по вопросам земельных отношений, а также относительно служебных злоупотреблений и разворовывания государственных средств при выполнении работ по Программе социально-экономического развития города Севастополя.