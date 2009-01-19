Пострадавшие от взрыва в Евпатории получили ключи еще от 25 квартир

Пострадавшие от взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории сегодня получили ключи еще от 25-ти новых квартир.

Ключи от квартир вручали министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА, министр труда и соцполитики Крыма Рает СЕТТАРОВ и мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО.

Изначально евпаторийцам предполагалось вручить ключи от большего числа квартир, но по каким-то причинам ряд семей сегодня отсутствовали на мероприятии.

Как сообщила по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА, пострадавшим сегодня, помимо ключей, вручили свидетельства о собственности и техпаспорта от квартир. «Эти правоустанавливающие документы бесплатно сделали городские власти. Им (пострадавшим) не надо бегать по инстанциям – уже все готово», - сказала Е.ГАРМАШОВА. Она также сообщила, что последняя партия ключей от квартир будет выдана пострадавшим 27 января. «Квартиры вручают по мере готовности. Их (квартиры) строители доделывают», - добавила руководитель пресс-службы.

В пресс-службе Министерства труда и соцполитики Украины со ссылкой на Л.ДЕНИСОВУ сообщили, что на сегодня пострадавшим «уже полностью выплачены все денежные компенсации, решается вопрос оздоровления семей и, в частности, детей, которые пострадали в результате чрезвычайного происшествия». Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что детей из пострадавших семей, которые обучаются на платной основе, переведут на бюджетную форму обучения, а те, кто будут поступать в высшие учебные заведения, будут учиться за счет государства.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. Разрушены 1, 2 подъезды, пострадал 3-й подъезд дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Кабинет министров Украины признал непригодным для дальнейшей эксплуатации полуразрушенный взрывом дом.

12 января 21 семья получила ключи от новых квартир.