БЮТ увидел в Партии регионов борьбу негодяев и нормальных людей

Народный депутат Украины, лидер Крымской организации Всеукраинского объединения «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО считает, что последние события в Верховной Раде Крыма и Симферопольском городском совете являются следствием раскола внутри Партии регионов, депутаты которой формируют большинство в данных советах.

«Что касается Крыма и в целом ситуации, то в основе, конечно же, раскол в Партии регионов», — сказал А.СЕНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе, сообщает пресс-служба крымской «Батьківщини».

Нардеп считает, что в основе этого раскола лежит конфликт между «негодяями и нормальными людьми» внутри ПР, поскольку «порядочных депутатов» перестала устраивать форма взаимоотношений, которая демонстрировалась парламентариями «с откровенно криминальным прошлым».

А.СЕНЧЕНКО добавил, что этот конфликт из украинского парламента был перенесен и в местные советы, в том числе крымские, где также есть «как нормальные депутаты, так и неописуемые кандидаты».

Напомним, ВР АРК в конце 2008 года не смогла с первого раза собраться на пленарное заседание, а последнюю в 2008 году сессию горсовета Симферополя вообще не удалось провести.