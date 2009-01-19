Президента России призвали поддержать Крым в борьбе за его конституционные права

Всекрымское вече призвало Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА содействовать экономическому и культурному присутствию РФ в Крыму и поддержать автономию в борьбе за ее конституционные права.

Участники вече в обращении к российскому Президенту, текстом которого располагает УНИАН, заявили, что «властные круги в Киеве» ограничивают сферу применения русского языка, игнорируют волю крымского общества, «требующего остановить курс на присоединение Украины к НАТО и бессрочно продлить пребывание в Крыму Черноморского флота России» и т.п. «Нарушения конституционных полномочий АРК приняли системный характер», – подчеркивается в обращении к Д.МЕДВЕДЕВУ.

При этом, отмечается в документе, желающие «спровоцировать конфликт Украины и России» силы пытаются «фактически ликвидировать полномочия автономии». «Уже сегодня украинские власти действуют так, словно никакой автономии в Крыму не существует. Результатом подобной политики может стать гражданское противостояние, которое приведет к катастрофическим последствиям для Крыма и Украины», – заявили участники вече.

Они призвали Д.МЕДВЕДЕВА способствовать принятию решений, «которые могли бы восстановить и укрепить традиционные исторические связи между Украиной и Россией», в том числе – способствовать развитию «всестороннего сотрудничества» российских регионов и крымской автономии. «Мы выражаем твердую уверенность в том, что российское руководство не поддастся на провокации сил, стремящихся, противопоставив украинский и российский народы, втянуть Украину в НАТО, и не откажется от своей неизменной политики, направленной на установление дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими народами», - заявили участники всекрымского вече.

Помимо этого, они потребовали от органов государственной власти Украины – Президента, премьера, спикера и генерального прокурора – обеспечить «незамедлительную реализацию» конституционных полномочий Крыма

***Всекрымское вече было собрано сегодня в Симферополе по инициативе народного депутата от Компартии Украины, председателя Общественного совета по защите конституционных полномочий Крыма Леонида ГРАЧА.