В Крыму предлагают создать Совет по курортам

Межведомственный общественный Совет по курортам и туризму предлагает создать в Крыму местная курортно-туристическая общественность.

Об этом говорится в распространенном сегодня открытом обращении туристической общественности к руководству курортных городов и районов, Верховной Раде и Совету министров автономии.

«Курортно-туристическая общественность Крыма в условия кризиса, исходя из интересов сохранения и развития крымских курортов, считает целесообразным в дополнение к общественному Совету при Министерстве курортов и туризма создать Межведомственный общественный Совет по курортам и туризму», - говорится в открытом обращении.

Авторы письма считают, что решения такого совета должны относиться к деятельности всех министерств и ведомств Крыма. Они также предлагают создать «межведомственный фонд консолидированной рекламы крымских курортов». Этот фонд, отмечают представители крымской туриндустрии, должен быть подотчетен межведомственному Совету по курортам и туризму.

Курортно-туристическая общественность также заявляет, что министра курортов и туризма автономии нужно назначить не по партийному признаку, а по профессиональным качествам. «Нужно назначать человека, который хорошо знает специфику курортно-туристической деятельности и которого хорошо знают руководители санаторно-курортных учреждений и предприятий туриндустрии Крыма», - отмечается в открытом обращении.