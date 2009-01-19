В Крыму за год добыча нефти сократилась на 11,9%
14:05, 19 января 2009Крым
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Газа – на 3,5%
В 2008 году в Крыму добыча газа по сравнению с 2007 годом сократилась на 3,5%, нефти – на 11,9%, сообщает Министерство промышленности, транспорта, связи и ТЭК автономии.
Уменьшение уровня добычи природного газа в Крыму связано "с падением пластового давления" на Восточно-Казантипском и Северо-Булганакском газовых месторождениях.
Уменьшение объема добываемой нефти связано с выработкой скважин на Семеновском нефтяном месторождении и приостановкой работ "Крымгеологией" в связи с окончанием срока действия лицензии.
Ввод новых скважин на Штормовом и Фонтановском газоконденсатных месторождениях "позволил сократить отставание" и довести объемы добычи газового конденсата до уровня 2007 года.
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