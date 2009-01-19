В Крыму пенсионерку и ее сына убили ради электроинструментов

В Крыму работники милиции задержали трех местных жителей, которые ради электроинструментов убили пенсионерку и ее сына.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, 17 января трое крымчан (1985 – 1993 годов рождения, все без постоянного места работы, один ранее судимый) проникли в дом 70-летней пенсионерки с целью кражи.

Молодые люди убили ножом хозяйку и ее 38-летнего сына и похитили электроинструменты.