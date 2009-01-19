Премьер Крыма просит полмиллиарда на шельф

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА просит при корректировке Государственного бюджета Украины на 2009 год предусмотреть целевое финансирование первоочередных мероприятий по увеличению добычи природного газа и развитию газотранспортной системы автономии.

Об этом говорится в сообщении помощника премьера Крыма - пресс-секретаря Александра ЗВЕЗДИНА.

«Выделение 500 млн. грн. на реализацию инвестиционного проекта «Разработка Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря» позволило бы уже через год начать разработку месторождения, а через 3 года выйти на проектную мощность 1,3 млрд. м3/год», - отмечается в сообщении.

Кроме того, как отметил А.ЗВЕЗДИН, крымский премьер предлагает ускорить утверждение Концепции Государственной целевой программы освоения углеводородов украинского сектора Черного и Азовского морей на 2009–2017 годы.

Помимо этого, глава Сомина также попросил Кабинет министров ускорить принятие постановления о согласовании «Крымэнерго» получения кредита Европейского банка реконструкции и развития в сумме 167 млн. долл. на реализацию Программы розвития и реконструкции электросетей АР Крым на 2008–2011 годы.